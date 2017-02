Em Caldas Novas, Polícia Civil prende homem que é investigado por crime de estupro

Policiais civis de Caldas Novas sob coordenação do delegado Wllisses Valentim, prenderam na tarde desta segunda feira (13) o personal trainer Wellyngton Floro. O pedido de prisão saiu após o acusado ser apontado em participar de orgias e estupro de crianças em Caldas Novas e Nova Crixas (448 km de Caldas Novas). Em nova Crixás Wellyngton é acusado de particpar do estupro de uma criança de 11 anos junto com o padastro da vítima conhecido apenas como “Ninja”. Em Nova Crixás o padastro da vítima já esta preso. Além de dar aula em uma academia em um setor nobre o acusado também era recreador de um clube no centro de Caldas Novas. O acusado esta recolhido no presidio de Caldas Novas.

Fonte: Polícia Civil.