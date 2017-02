Procuradoras de GO criam campanha para combater machismo no trabalho

Cansadas de piadas grosseiras e comentários questionando a capacidade feminina, quatro procuradoras de Goiás criaram uma campanha para combater o machismo no ambiente de trabalho. Intitulado “Menos Rótulos, Mais Respeito”, o movimento busca discutir a questão e mostrar que nenhum meio está imune à questão e conta com relatos pessoais do próprio trio sobre problemas profissionais enfrentados por serem mulheres.

De acordo com a procuradora Carla von Bentzen, de 33 anos, uma das idealizadoras do projeto, a iniciativa surgiu no último mês de dezembro. Ela afirma que o machismo no trabalho “é mais corriqueiro do que se imagina” e atinge não só o setor jurídico, como vários outros de toda a sociedade.

Ela mesma relembra uma experiência da qual foi vítima. Após conseguir um bom resultado na defesa do Estado diante de uma ação, um colega questionou, de forma velada, sua capacidade.

“Cheguei feliz ao meu trabalho e disse que tinha ganhado um processo e ele falou que só consegui porque fiz uma sustentação oral e porque o desembargador me achou bonita. A competência não é levada em consideração. São microagressões que machucam e que passam despercebidas. Parece um elogio, mas não é. Temos que comprovar nossa competência o tempo todo”, disse ao G1.

A campanha, também idealizada pelas procuradoras Barbara Gigonzac, Poliana Julião e Fabiana Bastos, começou com mídia espontânea até que uma publicitária foi contratada para torná-la mais ampla. Assim, foi criada uma página no Facebook e, já no mês de março, estão previstas divulgações via outdoors e anúncios em ônibus.

Apoio de referências

Carla conta que a campanha começou de forma tímida, mas cresceu surpreendentemente. A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) já “abraçou” a ideia. A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás também se mostrou receptiva.

Nesse sentido, o intuito é ir ainda mais longe. A procuradora diz que sonha com mulheres de referência aderindo ao projeto, assim como órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STJ) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“Já estamos em contato com a presidente do STF, ministra Carmem Lúcia, e com a atriz Fernanda Lima”, revela.

Casada e mãe de duas meninas, sendo uma de 3 anos e outra de 1 ano e meio, Carla conta com o apoio do marido para seguir com a campanha. “Ele é super parceiro. Escuta os meus relatos e espera que isso não se repita com as nossas filhas”, diz.

O logo da campanha tem um código de barras, uma forma simbólica de se mostrar contra a rotulação das mulheres e exigir mais respeito por elas.

Slogan tem um código de barra para se mostrar contra a rotulação das mulheres (Foto: Divulgação)