Disney anuncia novo R2-D2 para ‘Star Wars: The last Jedi’

RIO — O robô preferido de muitos fãs de “Star Wars” pelo mundo estará de volta em “The last Jedi”, oitavo filme da saga, com um novo intérprete. A Disney anunciou oficialmente que Jimmy Vee vai interpretar R2-D2 no novo longa. Ele substitui Kenny Baker, que fez o papel nos primeiros filmes da franquia, morto no ano passado.

Vee é um veterano da indústria do entretenimento, acumulando papéis na série “Doctor Who”, na franquia “Harry Potter” (como um goblin), na recente versão de “Peter Pan” (2015), entre outros.

Por mais que o movimento dos robôs na tela agora sejam controlados por controle remoto e outras tecnologias, os atores ainda são usados em algumas cenas, permitindo ao R2-D2 fazer suas estripulias clássicas.

Kenny Baker, morto no ano passado, posa ao lado do robô R2-D2 – Reproduçao

O anúncio da Disney marca a primeira vez em que o bastão de Baker foi passado à frente, mas essa não é a estreia de Vee interpretando o R2: em “O despertar da Força”, ele trabalhou em parceria com Baker, mas não recebeu o crédito pela atuação.

Segundo Lee, foi um “prazer absoluto” trabalhar com o “lendário” Baker. “Kenny foi um ator fantástico e me ensinou todos os seus ‘truques’ ao dar vida a R2-D2. Vou continuar dando vida ao personagem em sua homenagem”, disse o ator. “Estou muito empolgado para fazer parte do universo ‘Star Wars’ e mal posso esperar para que todos vejam no que estivemos trabalhando tão duro no ano passado”.