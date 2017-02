Procon apreende 2,5 mil latas de cerveja vencidas em supermercado

Um supermercado da rede Bretas foi autuado por vender mercadorias vencidas em Itumbiara, no sul de Goiás. De acordo com Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor de Goiás (Procon-GO), cerca de 2,5 mil latas de cerveja foram apreendidas no local.

A fiscalização foi realizada na terça-feira (15). Segundo o Procon, as bebidas que eram vendidas no local estavam em promoção, o que chamou a atenção. No local, os fiscais contataram que os produtos estavam vencidos há um mês.

As latinhas foram apreendidas, mas o órgão ainda apura se outros comerciantes adquiriram os produtos e fazem a revenda na cidade. “Eles devem estar sendo revendidos em outros comércios, pequenos supermercados, bares, barracas, então o consumidor está pagando por um produto impróprio”, destacou o coordenador do Procon em Itumbiara, Adauto Borges de Oliveira.

Essa foi a segunda apreensão, no mesmo estabelecimento, de produtos vencidos. Na semana passada, foram recolhidos 700 quilos de materiais.

A assessoria de imprensa do Bretas informou à TV Anhanguera que o supermercado segue as normas da Vigilância Sanitária e do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, ressaltou que serão feitas melhorias nas instalações e na qualificação dos funcionários.