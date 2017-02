Goiânia recebe evento voltado para hackers e profissionais de tecnologia

Goiânia recebe, no sábado (18), o Roadsec, um evento voltado para hackers, estudantes, profissionais e empresas de segurança da informação. Os amantes de tecnologia poderão participar de palestras, games, campeonatos, oficinas de drones, robótica e realidade virtual. Os ingressos custam R$ 100, a inteira, R$ 50 a meia, e podem ser adquiridos pela internet e no local.

O Roadsec acontece a partir das 9h30 na faculdade Senai Fatesg, no Setor Leste Universitário. Esta é a primeira edição, neste ano, do evento que deve percorrer pelo menos vinte capitais brasileiras. De acordo com Anderson Ramos, diretor da Flipside, empresa especializada em segurança da informação e que promove a mostra, a expectativa é que pelo menos 200 pessoas participem da experiência.

“O público alvo são pessoas interessadas pela área de tecnologia. Por acontecer dentro de uma faculdade, acaba que atrai bastante cursos de sistemas de informação e profissionais de área de tecnologia, mas é aberto ao público em geral que é interessado pelas novidades tecnológicas, com várias palestras interessantes”, afirmou ao G1.

Entre as oficinas está a de robótica de Lego. Nela, os participantes são desafiados a montar e programar o próprio robô. Ramos afirma que quem for ao Roadsec poderá ainda vivenciar a oficina de impressão em 3D.

“É uma das partes mais legais do evento, e um assunto que é bem contemporâneo. O interessante é que esta mesma experiência, que teremos em Goiânia, levaremos para dezenas de capitais ainda este ano”, afirmou.

Além da programação, estão previstos cursos práticos de hacking e segurança, que acontecem no domingo (19) e tem comercialização separada do ingresso do evento. “Se alguém gostar, pode já adquirir o curso que achar interessante e aprofundar no assunto no domingo”.

Realidade virtual é um dos temas do Roadsec, em Goiânia (Foto: Divulgação/Roadsec)

Hackflag

Durante o Roadsec acontecerá a primeira etapa do Hackflag, um campeonato de hacking que estimula os participantes por meio de desafios de web, criptografia e invasão de sistemas controlados. Segundo os organizadores, o campeão deve participar da final da competição no fim do ano em São Paulo.

Ramos afirma que, além do Hackflag, haverão outras competições ao longo do sábado. “Uma é a gincana criptográfica jogada pelas redes sociais e o outro que é o Hackflag, que é o maior campeonato da America Latina, onde a gente visa explorar a capacidade criativa da moçada. É o campeonato mais glamouroso”, brincou o organizador.

Roadsec Goiânia

Data: 18 de fevreiro (sábado)

Horário: das 9h30 às 18h

Local: Senai Fatesg (Rua 227-A, n° 95 – Setor Leste Universitário)

Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

Vendas: Site da Eventbrite

Informações e programação: site do evento

Participantes do Roadsec terão oficinas de drones, em Goiânia (Foto: Divulgação/Roadsec)