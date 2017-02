Ladrão com mais de 180 passagens pela polícia é preso pela PM de Caldas Novas

Um velho ladrão conhecido da polícia voltou a atacar os comércios no centro de Caldas Novas. Após entrar em uma lanchonete e levar três televisões o comandante da PM de Caldas Novas, Tenente Coronel Belelli com a equipe do serviço de inteligência encontraram o gatuno que estava fora por um período, mas voltou a roubar novamente. Wallison Alves da Silva, que era conhecido como “Di Menor” e agora maior voltou a invadir comércios novamente. Com ele a polícia militar recuperou as televisões furtadas. O cara tem nada mais, nada menos, que mais de 180 passagens por furtos e roubos. O “Di Maior” estava preso, mas ganhou as ruas e agora volta pra cadeia de novo… Ele até mandou um recado para a população de Caldas Novas.

Fonte: Plantão Policial