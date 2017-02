Polícia Civil fecha casa de jogo em Caldas Novas

Na tarde desta quinta-feira, 16/02, Policiais Civis de Caldas Novas encerraram as atividades de uma casa de jogos ilegais situada na Rua Dr. Ciro Palmerston, centro da cidade.

Após coleta de informações dando conta de que o local explorava jogos de azar e dado o difícil acesso por conta da existência de câmeras de vigilância e portão eletrônico, o endereço foi alvo de cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo necessário o arrombamento.

Na casa de jogos, cujo faturamento diário era de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais), foram encontradas 10 máquinas de videobingo, além de ser realizada a detenção do responsável pelo local, E.F.S, 52 anos, que responderá pela pratica da contravenção penal prevista no artigo 50 do decreto-lei 3688/41.

Fonte: Polícia Civil