Festa de aniversário realizada na noite desse sábado terminou com uma pessoa detida, um adolescente foi responsabilizado pelas drogas encontradas no local, bem como pelos inalantes (antirrespingo).

No local havia mais de 100 pessoas.

Os menores foram assistidos pelo Juizado da Infância e Juventude. A operação inquietação comandada pelo TC Belelli tem acontecido por toda cidade das Águas Quentes com objetivo de coibir a ação dos marginais.