Grupo Bike Aventura promove passeio e reúne mais de 400 ciclistas em Campo Alegre, Go.

O ciclismo cresceu muito nos últimos anos no interior de Goiás, cidades como: Caldas Novas, Ipameri, Campo Alegre, Catalão e Três Ranchos tem se destacado pela promoção de eventos e pela mobilização dos ciclistas; estimulando o turismo, o lazer e incentivando a prática do ciclismo, movimentando a economia e os negócios na região.

No último fim de semana (12/02) aconteceu na cidade de Campo Alegre (GO) o passeio promovido pelo Grupo Bike Aventura com apoio da prefeitura da cidade. Mais de 400 ciclistas de cidades vizinhas e inclusive de outros estados reuniram-se para o passeio, sendo recebidos com um farto café da manhã e uma hospitalidade que merece destaque: pelos moradores e ciclistas campo alegrenses.

O percurso foi dividido em dois trajetos: 30 e 50 quilômetros. Os ciclistas partiram da praça central de Campo Alegre, passando pelas principais ruas da cidade, depois adentraram num estradão da região, passando por belas paisagens do cerrado goiano. O evento foi muito bem organizado, com pontos de apoio em lugares estratégicos, placas de sinalização e um delicioso almoço servido no final.

Segundo Jair S. Junior, integrante do Grupo Bike Aventura de Ipameri (GO): “a expectativa para os próximos anos é que o encontro cresça ainda mais, mobilizando mais pessoas e conscientizando todos da importância da saúde e bem-estar a partir da prática do ciclismo.”

O grupo Bike Aventura e os organizadores do passeio em Campo Alegre estão de parabéns, eventos como o que ocorreu no último domingo servem como fonte de inspiração para outros ciclistas e outras cidades. Quando os ciclistas se unem em prol do desenvolvimento da modalidade, a sua realidade e o seu contexto também são mudados, que esses eventos se multipliquem pelo nosso país.

Fonte: Projeto Pedalando