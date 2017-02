Autora de homicídio é presa pela Polícia Civil de Caldas Novas

A Polícia Civil de Caldas Novas prendeu nesta segunda feira (20) Lucilene Clemente de Oliveira, 34 anos, investigada pela morte de Dimas de Carvalho Silva, 31 anos. O fato aconteceu no dia 15 de janeiro de 2017. Segundo as investigações, Lucilene e a vítima estavam em um bar no setor Mansões das Águas Quentes quando iniciou uma discussão entre os dois. A autora então sem chances de defesa da vítima sacou de uma arma artesanal calibre 22 e atirou contra Dimas. O disparo atingiu sua cabeça. A vítima foi socorrida com vida e acabou morrendo dias depois. A autora ainda chegou a apresentar na delegacia, mas não apresentou a arma usada no crime. Lucilene foi ouvida e liberada, mas passou a ameaçar e intimidar testemunhas e até parentes da vitima, fato que motivou seu pedido de prisão. Na hora do cumprimento de sua prisão que foi em sua casa os policiais encontraram a arma artesanal usada no crime. Além da morte do jovem ela ainda vai responder pela posse ilegal da arma de fogo. Caso seja condenada poderá pegas até 30 anos de prisão.