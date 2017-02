Em Caldas Novas, autoridades se reúnem para discutir segurança pública.

O encontro de varias autoridades e civis acontece na tarde de hoje 21/02 no centro de convenções anexo a rodoviária, o objetivo é discutir ações e planejamentos para combater a criminalidade no Estado de Goiás.

O projeto Pacto Social Goiás Pela vida será realizado em 21 municípios do Estado, dentre elas a cidade de Caldas Novas juntas essas cidades somam 89% dos crimes ocorridos contra vida e patrimônio no Estado.

As autoridades de Caldas Novas representantes do poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Polícia Militar e Civil ressaltaram a preocupação com o sistema carcerário, que não atende à demanda, atualmente o presídio local que oferece 120 vagas está com 325 presos gerando uma superlotação e é a atual realidade é preocupante.

Outro ponto abordado foi a falta de investimentos em servidores para oferecer serviços com mais qualidade e rapidez, atualmente o poder judiciário tem um acúmulo de 8 mil processos gerando morosidade nos trâmites, e a falta de efetivo principalmente na Polícia Civil também foi discutido pois dificulta as edificações dos crimes.

Após ouvir todas as reivindicações o Secretário interino de Segurança pública do Estado de Goiás Cel Edson Costa Araújo prometeu levar as necessidades da cidade das Águas Quentes ao Governador para em breve trazer soluções.