Em Caldas Novas, motociclista morre em acidente na rodovia Go 309.

O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira [21] na rodovia GO 309, nas proximidades da Lagoa Quente em Caldas Novas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, que envolveu um GM Prisma Joy de cor prata, placa NGO 8179 de Bela Vista/GO e uma motocicleta Kawasaki Ninja 250R cor verde, placa JIF 9140, de Brasília/DF.

Ao chegarem no local, as equipes de resgate constataram o óbito do motociclista, Danilo Lopes Soares, de 27 anos, que não resistiu ao forte impacto e morreu no local. Ambos os veículos ficaram completamente destruídos e testemunhas afirmam que o rapaz pilotava a moto em alta velocidade e teria invadido a pista contrária, provocando o acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal [IML].