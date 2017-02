Realizada em Caldas Novas, aula inaugural do curso de formação de alunos soldados da Polícia Militar

A aula inaugural reuniu várias autoridades na tarde da última segunda-feira 20/02 na sala de juri do fórum de Caldas Novas.

A primeira aula foi ministrada pela juiza Diretora do Fórum Doutora Fabíola Miranda Pitangui que falou sobre a segurança pública.

Segundo o comandante do 26°BPM TC Belelli os novos 30 alunos soldados terão aulas teóricas e práticas e que no máximo 90 dias eles deverão estar nas ruas da cidade somando na luta contra a criminalidade, e que depois de formados (o curso deverá durar 1 ano) eles deverão permanecer no efetivo de Caldas Novas.