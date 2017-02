Comandante da PM de Caldas Novas faz reunião com moradores do Patrimônio do Sapé

Na noite da última terça-feira, às 20 horas, no salão de festas do Patrimônio do Sapé, foi realizada a reunião comunitária rural onde o comandante do 26° BPM, Ten Cel Belelli, juntamente com a patrulha rural, Conselho de segurança rural, vereadores e produtores rurais discutiram sobre assuntos relativos à segurança pública na zona rural.

O comandante do 26° BPM, Ten Cel Belelli, juntamente com os componentes da patrulha rural de Caldas Novas, Sub Ten Ênio e Cb Augusto, agradece ao presidente do Sindicato Rural de Caldas, Rômulo Gonzaga, pela doação de um smartphone samsung, modelo J7, que será utilizado para operar o Drone que, também, foi doado pelo sindicato. Esses aparelhos potencializará as atividades de monitoramento realizado na zona rural pela patrulha rural. Com esses recursos tecnológicos podemos prestar um serviço de segurança pública com mais eficiência ao nosso produtor rural.

Fonte: Polícia Militar.( TC Belelli)