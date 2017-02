Em Caldas Novas, GENARC apreende 17kg de maconha

Policiais Civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos ( GENARC de ITUMBIARA) coordenados pelo Delegado de Polícia Dr Rogério Moreira, prenderam em flagrante delito, em Caldas Novas -GO, nesta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017, W.C.S, 49 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após chegar ao GENARC diversas denúncias de que W. vinha realizando a distribuição de grande quantidade de maconha na cidade de Caldas Novas, notadamente no Bairro Parque das Brisas, policiais civis do Genarc realizaram diligências na cidade das águas quentes a fim de verificar as procedências das informações.