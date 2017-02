Jovem confessa participação na morte de família em São Gonçalo, diz delegado

O delegado Fábio Barucke, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, informou que Matheus Resende Khalil, de 23 anos, suspeito de matar a tia, o marido dela e a filha do casal em São Gonçalo, confessou a participação no crime. O jovem está na delegacia e disse que o seu irmão gêmeo, Lucas Resende Khalil, que teve a prisão decretada pela Justiça nesta quarta-feira, não estava no local das mortes. Lucas continua sendo procurado pela polícia.

De acordo com o delegado, Matheus confirmou a participação da mãe, Simone Gonçalves de Resende, no crime. Segundo o que contou o rapaz, ela contratou duas pessoas para executar as vítimas. Fábio Barucke informou ainda que pediu à Justiça a prisão de Matheus e Simone. A polícia acredita que os assassinatos tenham sido motivados por uma briga pela herança do pai dela.

Família foi morta na última sexta-feira Foto: Reprodução Facebook

Foram mortos Soraya Gonçalves de Resende, seu marido, Wagner Salgado e a filha do casal, Geovanna, de 10 anos. Soraya era irmã adotiva de Simone e tia de Lucas. A família foi assassinada dentro de casa, um apartamento no Barro Vermelho, em São Gonçalo, na madrugada da última sexta-feira.

Arma oferecida no Facebook

Segundo as informaçõs que a polícia tem até o momento, Lucas enviou fotos oferecendo um revolver calibre 32 com silenciador para um amigo, pelo Facebook, na semana anterior ao crime. Uma arma do mesmo calibre, também com o acessório, foi usada para assassinar a família. A polícia acredita que o rapaz queria garantir que conseguiria se desfazer da arma após ela ser usada nos assassinatos.

Na imagem enviada para o colega, Lucas está usando a mesma pulseira com a qual ele aparece numa foto postada pela sua namorada no Facebook.

Briga judicial

A briga judicial envolvendo o inventário do pai de Soraya já se arrasta há 20 anos. O processo que tramita na 6ª Vara Cível de São Gonçalo. Wagner atuava como advogado no caso.

Em meio à disputa, em 2014, Soraya, que é adotada, chegou a pedir na Justiça que houvesse prestação de contas no inventário do pai. A solicitação ainda foi julgada.