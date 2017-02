Operação inquietação continua pelas ruas de Caldas Novas

A Polícia Militar de Caldas Novas sob o comando do Tenente Coronel Belelli comandante do 26º Batalhão continua a operação inquietação pelas ruas de Caldas Novas e em outras cidades que integram o batalhão.

A sensação de segurança e tranquilidade é visível nas ruas e o assunto em toda cidade é a atuação do comandante que para nossa felicidade esta incomodando apenas os bandidos da cidade. Comerciantes estão feliz e a população também manifesta alívio e tranquilidade e isso esta tendo reflexo nas ocorrências de roubos, furtos e homicídio que levou uma freiada com a chegada do novo comandante que com pouco mais de 20 dias transformou a segurança pública da cidade.

Sinceramente esperamos que o comandante tenha apoio de todos os órgãos da cidade que antes reclamavam do avanços de mortes que bateu recorde em janeiro e começou em fevereiro e imediatamente recuou após a chegada do comandante Belelli. Sabemos que ja há forças querendo atrapalhar o trabalho dele, mas a população unidade poderá ver uma cidade mais tranquila.

Fonte: Plantão Policial