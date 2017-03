Em Caldas Novas um homicídio foi registrado no setor jardim serrano

O fato aconteceu na noite da última segunda-feria, (27), próximo a uma boate do setor.

Leia abaixo relato do comandante 26°BPM TC Belelli

Infelizmente fazemos de tudo para preservar a vida, mas tem coisas que por mais esforços que fazemos independe de nós! Uma dívida que nunca foi paga, um dia será cobrada, um desafeto que quer vingança, uma prestação de conta. Quem sai para matar não avisa a polícia, e quem esta no mundo do crime ainda que temporariamente afastado, um dia paga!

Infelizmente para estragar nossas esteatíticas e quebrar o grande trabalho da PM nas ruas neste carnaval acabamos de registrar um homicídio. Queria que não tivéssemos nenhum, mas não fico frustrado porque esse é um crime que não tem como prever, apenas prevenir, por isso abordamos, revistamos pessoas para pegar arma de fogo. A vida não devolvemos, mas vamos tentar pegar o autor. Eu estive no local do crime, falei com duas testemunhas, e olha só, as duas estavam pegando drogas com a vítima,e na hora dos tiros estavam todos juntos usando drogas. O Thiago, a vítima, era conhecida por levar drogas para usuários e usuárias naquelas casas de prostituição. E uma coisa que esse comandante nunca vai fazer é esconder nada, maquiar nada e nem inventar. Morreu vamos falar, prendeu vamos falar, erramos vamos consertar, mas ficar escondendo e maqueando estatítica isso jamais!

Tenente Coronel Belelli

Comandante da PM de Caldas Novas

Com a morte de Thiago sob para 11 o numero de homicídios registrados esse ano em Caldas Novas.