Menos de 24 horas após homicídio, PM de Caldas Novas prende autor e arma do crime

Na noite desta última segunda feira (27)policiais do serviço de inteligência e demais viaturas sob o comando do Tenente Coronel Carlos Eduardo Belelli prenderam em menos de 24 horas após a morte de um jovem no setor Jardim Serrano em Caldas Novas o autor dos disparos que matou Thiago de Oliveira Souza, 22 anos. Segundo o autor a motivação seria ciumes de uma garota de programa.

Friamente o autor confessou que atirou uma vez e depois terminou de executar a vítima com tiros direto na cabeça. Após o crime fugiu de bicicleta. Ainda na manhã desta terça feira (28) o comandante juntamente com suas equipes encontraram o autor, conhecido como “macumbinha” que ao perceber a chegada da polícia ainda tentou pular o muro da casa onde estava, mas foi preso antes que conseguisse fugir. Macumbinha é conhecido em Uberlândia por praticar diversos crimes.

Fonte: Plantão Policial