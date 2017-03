Um suicídio é registrado na Capital das Águas Quentes

No final da noite deste domingo (26) Lanna Katriny Ferreira do Nascimento de 17 anos tirou a própria vida dentro do banheiro de um hotel em Caldas Novas. Um funcionário ainda tentou tirar a vítima que estava com a mangueira envolta do pescoço, mas já haviam-se passado muitos minutos e a jovem parecia estar sem vida. O SAMU foi acionado e com a chegada do grupo de emergência veio a constatação que a moça já estava sem vida. A linda jovem é natural da cidade de Catalão (122 km de Caldas Novas) e estava em um flat com parentes e amigos. Ainda não se sabe os motivos que levaram a adolescente a cometer o ato. Ontem mesmo os parentes e amigos que acompanhavam a jovem foram ouvidos na delegacia de polícia de Caldas Novas.