Veículo roubado de taxista em Caldas é recuperado pela PM

Um taxista de Caldas Novas teve seu veículo tomado de assalto na noite de ontem (26). O proprietário de veículo também foi levado pelo marginai, mas abandonado entre as cidade de Marzagão e Caldas Novas. As informações foram rápidas e imediatamente um grande cerco foi montado na rodovia e em várias partes da cidade para tentar capturar os meliantes. Graças ao ao cerco que impossibilitou a saída dos bandidos da região policiais militares encontraram o carro intacto abandonado no setor Jardim Serrano. “O veículo foi encontrado e os marginais não tiveram êxito graças ao cerco de que fizemos fechando todas as saídas.” Disse o comandante Tenente Coronel Belelli. Os marginais já foram identificados e o comandante disse que faz questão de estar na hora em que eles forem capturados. Eles até tentaram estragar o carnaval do coronel, mas não conseguiram.