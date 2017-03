Em Caldas Novas, policiais militares apreendem três armas de fogo e muitas munições.

No início da noite da noite do último sábado (04) após o Copom receber informações de que um indivíduo havia sacado uma arma de fogo e entrado em um veículo Amarok, foi feito patrulhamento pela equipe do GPT que deparou com o suspeito

Foi então realizada uma abordagem policial e durante busca veicular foi localizado um revólver cal. 38 carregado com seis munições intactas.