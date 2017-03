Em menos de 30 dias comandante da PM de Caldas Novas recebe moção de aplausos da Câmara de vereadores.

Hoje esta fazendo 25 dias que o Tenente Coronel Carlos Eduardo Belelli assumiu o comando da PM de Caldas Novas com a dura missão de enfrentar uma cidade bem diferente da maioria, primeiro pela sua importância turística e depois pela grande interferência politica no trabalho da polícia. O comandante rompeu boa parte dessas barreiras mostrando trabalho, e seu trabalho foi tão grande que independente de disputas politicas todos reconheceram os efeitos que o comando da PM tem causado na vida do cidadão caldasnovense em quase 1 mês apenas de trabalho.

A proposta, aprovada por unanimidade veio do vereador Wanderson Nunes (PSL), e a vinda do comandante foi de inciativa da Deputada Federal Magda Mofatto (PR), ambos adversários politicos, mas que juntos reconhecem a eficiência deste comandante que ganhou a simpatia de toda população. Parabéns a Câmara de Vereadores pelo justo reconhecimento!