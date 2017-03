Formosa receberá ajuda do governo federal após sofrer inundação

O Ministério da Integração Nacional reconheceu, na segunda-feira (6), a situação de emergência do município de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, por causa da inundação que a cidade enfrentou entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Assim, o governo federal vai liberar recursos materiais e financeiros para ações de urgência.

O alagamento registrado na cidade aconteceu durante fortes chuvas. Na ocasião, ruas se transformaram em rios. A água também invadiu casas.

A Prefeitura de Formosa informou que usará o apoio para obras de galerias pluviais, para o desassoreamento da Lagoa Feia e na pavimentação de vias do Centro e dos bairros mais afetados pelo temporal.

O governo não informou a quantia que será repassada ao município, pois antes o município precisa apresentar o Plano Detalhado de Resposta. Nele, deve constar o orçamento, o projeto e o plano de trabalho nas áreas atingidas.

Além de Formosa, o ministério reconheceu a situação de emergência de mais 12 municípios do país por causa de desastres naturais, que vão de inundações à estiagem. São eles: Barro Alto (BA), Boa Vista do Tupim (BA), Mairi (BA), São Miguel das Matas (BA), Jenipapo de Minas (MG), Mamonas (MG), Capela (SE), Carira (SE), Luís Eduardo Magalhães (BA), Adamantina (SP), Atibaia (SP) e Arco-Íris (SP).