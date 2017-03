Magda Mofatto nega que tenha viajado de helicóptero com dinheiro público

A revista Veja publicou hoje que a deputada federal goiana Magda Mofatto (PR) teria usado dinheiro público para bancar o aluguel e o combustível de um helicóptero que utilizou durante o recesso parlamentar. Segundo o colunista Mauricio Lima, da coluna Radar On-Line, as viagens foram feitas entre as cidades de Goiânia e Caldas Novas, e aconteceram entre os dias 13 e 27 de dezembro, ao custo de R$ 3.845,00 dos cofres públicos.

Ao Mais Goiás a deputada disse que a publicação usou de má fé e negou as acusações. “Eu nunca aluguei nenhum helicóptero. Eu realmente uso um helicóptero, que é meu, para várias viagens dentro do Estado de Goiás a serviço, inclusive, da Câmara”, explica.

O dinheiro citado na revista Veja, de acordo com Magda, seria apenas do gasto com o combustível das idas e vindas entre Brasília e Caldas Novas, já que ela passa três dias da semana na capital federal e o resto da semana na cidade das águas quentes, onde mora. “O abastecimento eu posso debitar na Câmara porque todos nós parlamentares temos um limite de combustível que nós podemos gastar. Esses R$ 3.845,00 está abaixo do limite que eu posso gastar”, ressalta ela.

Por mês, cada deputado federal pode gastar cerca de R$ 4,5 mil com combustíveis e lubrificantes. Além disso, os parlamentares podem debitar na Câmara diversas despesas em relação ao transporte, recebendo, inclusive, passagens aéreas para o deslocamento até Brasília. “Até deputados que moram em goiania tem passagem de avião para ir a Brasília. Eu nunca usei passagem de avião para ir de Goiânia para Brasília. Eu saio de Caldas Novas e vou direto pra Brasília, então eu sou a que menos custa nesses casos”, defende-se Magda.

A deputada ainda destaca que ela trabalhou até o dia 21 de dezembro, último dia anterior ao recesso parlamentar, e voltou a viajar no dia 27 do mesmo mês para Goiânia, onde disse ter tido uma reunião com o governador a serviço da Câmara dos Deputados, o que justificaria as viagens no período citado pela reportagem.