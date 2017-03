Prefeitura do Rio faz tweet sobre ‘BBB’ e pede desculpas, mas internet não perdoa

A Prefeitura do Rio cometeu um deslize em seu perfil no Twitter, na noite desta segunda-feira, ao publicar um comentário sobre o programa “Big Brother Brasil”, da TV Globo. “A Emily me irrita mas confesso que essa cena de despedida com Marcos me fez entrar na torcida para ela ficar amanhã. #TeamMarcos #TeamIlmar”, dizia o tuíte, referindo-se a participantes da 17ª edição do reality show televisivo.

O tuíte equivocado foi apagado e, logo em seguida, houve um pedido de desculpas: “Pedimos desculpas pelo tuíte publicado equivocadamente. Estamos aqui para falar apenas dos serviços da Cidade Maravilhosa”. Mas os internautas não perdoaram.

A postagem sobre o BBB começou a ser compartilhada em redes sociais e gerou muitos comentários.

“Pediram desculpas e excluíram o tuíte, mas sempre que preciso o print será ressuscitado!

“Chocada! Na hora q foi postado eu achei custei a acreditar, pensei q tivesse lido errado. kkkkk”

“Algum estagiário foi mandado pra lacrar no RH né kkkk”.

A Prefeitura do Rio informou que está apurando internamente o que aconteceu e classificou o episódio como um erro prontamente corrigido.