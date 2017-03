Caixa terá atendimento especial para saques do FGTS inativo em Goiás

Mais de 144 mil goianos já poderão sacar os valores das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta sexta-feira (10). Nesta primeira fase, devem ser resgatados quase R$ 137 milhões pelos trabalhadores do estado. Para atender à demanda, 64 agências da Caixa Econômica Federal (CEF) terão atendimento especial no próximo sábado (11), das 9h às 15h.

O calendário para o recebimento dos valores foi divulgado no último dia 14 de fevereiro. A partir de sexta-feira, podem sacar os benefícios os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Pessoas nascidas em março, abril e maio poderão sacar em abril.

Quem faz aniversário em junho, julho e agosto, poderá sacar em maio. Nascidos em setembro, outubro e novembro poderão fazer o saque em junho. Em julho, deverão sacar os nascidos em dezembro.

Segundo a Superintendência Regional da Caixa em Goiás, no total, 1,1 milhão de goianos têm contas inativas do FGTS. Somando todos os saques, os valores chegam a R$ 1 bilhão.

Calendário do FGTS 620 (Foto: Arte/G1)

Regras

Têm direito ao saque os trabalhadores que foram dispensados por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015.

Antes, os valores das contas inativas só podiam ser sacados por quem estivesse desempregado por, no mínimo, três anos ininterruptos. Agora, quem está atualmente empregado passa a poder sacar o valor de uma conta inativa, desde que o afastamento do emprego anterior tenha ocorrido até o fim de dezembro de 2015.

O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, depositado pelo empregador atual.

O gerente regional da Caixa Econômica Federal em Goiás, Jonatas Ferreira de Oliveira, explicou quais são dos documentos necessários para o saque. “Os trabalhadores devem ir até uma agência com a Carteira de Trabalho. Caso não possua, pode apresentar o termo de rescisão contratual”, disse.

Segundo ele, todos os trabalhadores que foram demitidos ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 terão direito ao saque. “Vale ressaltar que apenas nesses casos os trabalhadores serão enquadrados. Quem está encostado e recebe auxílio-doença, por exemplo, ainda tem o contrato considerado como vigente e não tem direito. Já quem foi demitido ou pediu para sair da empresa, esse sim vai receber”, explicou.

Demora no atendimento

Desde que o calendário de saques das contas inativas foi divulgado, o movimento de trabalhadores em busca de informações aumentou na Caixa. Na manhã desta quarta-feira (8), pessoas que estavam na agência central, que fica na Avenida Anhanguera com a Avenida República do Líbano, em Goiânia, reclamaram da demora no atendimento.

“Está muito cheio, muito mesmo. Vou ver se consigo ser atendida no sábado”, afirmou a agente educacional Elaine Maria.

Já a cozinheira Reni Pereira dos Santos foi até a agência para pedir a segunda via do cartão, mas não conseguiu esperar. “A fila é a mesma para tudo. Não estão diferenciando quem está em busca do FGTS. Eu desisti de esperar e vou embora”, afirmou.

Uma equipe da TV Anhanguera foi até o local nesta manhã, onde uma funcionária disse que a espera para atendimentos gerais chegava a 40 minutos. Já quem estava em busca de informações sobre os saques das contas inativas, os trabalhadores tinham que aguardar entre 1 hora a 1 hora e meia.“Eu demorei de 25 a 30 minutos na fila só para pegar a senha”, disse a esteticista Iara Viana.

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor em Goiás (Procon-GO) recebeu uma denúncia sobre a demora e enviou fiscais até o banco. Apesar do tumulto, o órgão informou para a reportagem que não encontrou nenhuma irregularidade no atendimento.