Em Caldas Novas, assaltantes entram em confronto com a PM e dois deles terminam mortos

Uma quadrilha perigosa de assaltantes especializada em roubo de lojas de celulares agiu no inicio da tarde em pelo meio dia, bem no centro da cidade turística mais importante de Goiás. Os marginais entraram na loja e levaram mais de 100 mil reais em aparelhos celulares de diversas marcas e valores. O serviço de Inteligência da PM de Caldas Novas recebeu informações que o bando estaria em um condomínio na saída de Caldas Novas as margens da GO 213.

Vários policiais sob o comando do Tenente Coronel Belelli foram para o local. Os bandidos ao perceberem a movimentação da polícia tentaram fugir e entraram em uma estrada de terra as margens da mesma rodovia. Houve troca de tiros e um intenso confronto entre os bandidos e os policiais. Os marginais então entraram em uma densa mata e recepcionaram os PMs a tiros. Houve mais confronto e dois foram baleados. Uma unidade dos Bombeiros ainda chegou no local para tentar salvar a vida de ambos os marginais, mas a caminho do hospital acabaram morrendo.

Com eles a PM recuperou todos os celulares, armas e apreendeu drogas que estava no interior do veículo em que a quadrilha estava. Três adolescentes que integravam o bando e confessaram participação em vários roubos foram apreendidos. Os dois marginais mortos tratam-se de Douglas de Carvalho da Silva, 27 anos e Cairo Soares dos Prazeres Junior, 26 anos. Todos envolvidos com várias passagens pela polícia e todos são da cidade de Santo Antonio do Descoberto Entorno de Brasília.

Fonte: Plantão Policial