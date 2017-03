Identificado corpo de homem encontrado na última segunda-feira em Caldas Novas

O corpo de um homem foi encontrado no final da manhã desta segunda feira (13) em uma estrada de chão no setor Caminho do Lago em Caldas Novas. Através de testemunhas a polícia identificou como sendo Daniel Amaro de Lima de 58 anos que morava em uma chácara no bairro lago de cristal. Testemunhas disseram a polícia que o suspeito que possa ter matado Daniel seria um companheiro da vítima. As testemunhas disseram ainda que ambos brigavam muito. A PM então levou para delegacia duas testemunhas e o suspeito que estão neste momento estão sendo ouvidos na delegacia, e só após os levantamentos é que a delegacia de polícia civil de Caldas Novas poderá determinar se o suspeito é autor ou não da morte de Daniel Amaro. A perícia ainda não emitiu laudo para apontar as causas da morte de Daniel, ou seja, de que modo ele morreu. O caso segue por conta da Polícia Civil que deverá nas próximas horas emitir uma nota sobre detalhes desse caso.