Trio confessa à polícia que comprou vagas em concurso para delegado

Três dos quatro candidatos presos confessaram em depoimento que compraram as vagas no concurso para delegado substituto da Polícia Civil de Goiás. Eles também relataram que negociaram a fraude com o médico Antônio Carlos da Silva Francisco, que foi detido e negou a participação do esquema. De acordo com a investigação, os inscritos pagaram de R$ 120 mil a R$ 365 mil pela vaga. O concurso está suspenso.

“Todos foram ouvidos no momento da prisão, dos quatro candidatos, três assumiram o crime e imputaram a aquela pessoa que não é candidata o agenciamento e a venda da vaga”, disse ao G1 nesta terça-feira (14) o delegado Rômulo Figueiredo Matos, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercarp).

As prisões aconteceram no domingo (12), após a aplicação da segunda fase do concurso, em Goiânia. Os detidos que confessaram a fraude à polícia foram o bacharel em direito Armando Colodeto Júnior, o contador Fábio Alves de Oliveira; e Suzane Fonseca dos Santos.

Quem não assumiu ter pagado pela vaga foi o ex-vereador de Palmeira de Goiás, Magno Marra Mendes, que tirou 9,5 na primeira fase da prova. No entanto, o delegado não tem dúvidas quanto a participação dele na fraude, pois ele foi preso junto com o médico e tinha uma relação de amizade.

“Nós prendemos os dois juntos. Eles marcaram um encontro em uma lanchonete, no horário do almoço das provas, para discutir as questões. Foi apreendida uma agenda do médico com várias anotações sobre a fraude. Inclusive, na agenda consta que ele [ex-vereador] pagou 30% do combinado para o médico. As famílias também são do mesmo meio, uma relação de 20 a 30 anos”, ressalta o delegado.

Médico não confessa

O médico também não confessou participação no esquema. Porém, a polícia não tem dúvida de que ele tinha o papel de aliciar pessoas para participarem da fraude em Goiânia. Matos disse que ele conseguia atrair pessoas de seu convívio pessoal e profissional oferecendo cargos públicos mesmo que estes não apresentassem todos os requisitos necessários.

“O contador pagou, antes do concurso, R$ 100 mil em duas parcelas e havia prometido repassar mais R$ 150 mil após assumir o cargo e fazer um empréstimo consignado. Ocorre que ele sequer possuía um diploma de direito, requisito básico para tomar posse e ficou entre os dez primeiros colocados. Para resolver o problema, o médico já estava com diploma falso confeccionado”, destaca.

De acordo com a polícia, outro preso informou que vendeu um carro e negociava uma casa para pagar a organização criminosa. O delegado disse que não pode revelar informações mais detalhadas sobre o modo de operação do grupo para não atrapalhar as investigações.

A defesa de Magno não atendeu às ligações da TV Anhanguera e do G1. Já o advogado do candidato Armando Colodeto Júnior, Raphael Barros Martins, disse que, por enquanto, não vai se pronunciar.

O G1 também tenta contato com a defesa dos outros presos.

Suspensão do concurso

O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, Álvaro Cássio dos Santos, confirmou que foi constatada fraude no concurso para delegado substituto no estado. Em entrevista coletiva na segunda-feira (13), ele declarou ainda que o processo seletivo está suspenso.

“Destacamos a Dercarp para fazer a investigação. Eles trabalharam essa semana diuturnamente no sentido de comprovar ou não essa fraude. E a fraude, infelizmente, foi comprovada. As demais fases do concurso estão suspensas até deliberação da Segplan [Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás]”, afirmou Santos.

A assessoria de imprensa da Segplan informou ao G1, por meio de nota, que “decidiu suspender o concurso público para Delegado de Polícia Civil, edital n° 007/2016”.

A nota diz ainda que “segundo a resolução 001/2017, a suspensão visa garantir a todos os candidatos e à comunidade em geral a manutenção dos princípios constitucionais e é por prazo indeterminado, até que se conclua o processo de investigação”.

Já o Cebraspe, responsável por organizar e aplicar as provas, destacou, em nota enviada ao G1, “que, no que tange aos acontecimentos relacionados ao concurso para Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), tem colaborado continuamente com a PCGO e com o Ministério Público do Estado de maneira a garantir a lisura e a isonomia do concurso”.

O órgão ressaltou, ainda, que “medidas de segurança adotadas no certame demonstram o compromisso das instituições responsáveis pela seleção com esses princípios. O Cebraspe reforça que, a qualquer tempo, poderá ser aplicada penalidade cabível, conforme regras que constam nos editais que regem o evento, em situações de irregularidade que forem identificadas”.

Por fim, o órgão diz “que as penalidades cabíveis constantes no edital podem ser aplicadas a qualquer momento desde que identificada algumas irregularidade”.

Médico cassado

Em nota, o Conselho Regional de Medicina (Cremego) informou que Antônio Carlos teve seu registro cassado em 2006 pelo órgão, decisão referendada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) no ano seguinte. No entanto, ele recorreu à Justiça e conseguiu, em 2010, a anulação da decisão. O Cremego recorreu, mas como o recurso não foi julgado, ele tem situação regular e pode exercer regularmente a profissão.

O médico foi condenado pela Justiça pelo crime de aborto, cometido em 1985, em uma adolescente de 14 anos. A decisão foi do 1º Tribunal do Júri de Goiânia, em sessão presidida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara. No entanto, como a decisão ocorreu somente em 2004, o magistrado decretou a extinção da pena por prescrição.

A ação do Ministério Público relatou que a gestante foi ao hospital, do qual o médico era proprietário, para um consulta. Porém, foi dominada por uma enfermeira e operada à força.

Concurso

A Segplan divulgou o edital do concurso em novembro de 2016. O processo conta com 36 vagas com salário de R$ 15.250,02.

O processo seletivo é composto por oito etapas: provas objetivas, provas discursivas, avaliação médica, avaliação de aptidão física, exame psicotécnico, avaliação de vida pregressa e investigação social, curso de formação profissional e avaliação de títulos.

Os concorrentes precisam ter diploma de curso superior de bacharel em direito. A jornada é de 40 horas semanais e exige disponibilidade para viagens.

O prazo de validade do concurso é de seis meses a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Polícia prende cinco por fraudes em concurso para delegado em Goiânia (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)