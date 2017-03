Manifestantes fazem atos em Goiânia contra a reforma da Previdência

Entidades sindicais e diversas categorias de trabalhadores fazem protestos na manhã desta quarta-feira (15), em Goiânia, contra a PEC 287, que propõe a reforma da Previdência. Grupos estão em vários pontos diferentes da capital. Por volta das 11h40, as organizações dos atos estimavam que participam cerca de 12,5 mil pessoas. Já a Polícia Militar informou que eram cerca de 6 mil. As manifestações são pacíficas.

Na Praça Cívica, manifestantes ligados à entidades sindicais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindijustiça), Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás (Sintsep) e Sindicato dos trabalhadores técnico-administrativos em Educação (Sintfesgo), entre outras, se reúnem desde 9h30.

Um grupo desceu em caminhada pela Avenida Goiás até a Praça do Bandeirante. Por volta das 11h40, organizadores estimavam que eram 12,5 mil manifestantes. Já a Polícia Militar destacou que eram cerca de 6 mil.

Carteiros e funcionários dos Correios também se reúnem na porta da Agência Central da empresa, na Praça Cívica, nesta manhã. Segundo o secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás, todas as unidades estão com paralisação e funcionando apenas o serviço essencial.

“Não queremos voltar a lei Eusébio de Queiroz, que o escravo, ao completar 60 anos de idade recebia sua carta de alforria. Se você pega hoje os carteiros, pelo menos 70% é composta por gente de menos de 20 anos de contribuição e menos de 50 de idade. Ou seja, ninguém vai aposentar. O governo quer tratar todo mundo como igual, isso não existe. As condições são diferentes”, disse ao G1 o secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Goiás, Elizeu Pereira Silva.

Trabalhadores e representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Goiás (Stiueg) também protestaram na frente da Companhia Energética de Goiás (Celg), nesta manhã. Segundo os organizadores, eram 2 mil manifestantes. Já a Polícia Militar não informou a estimativa.

O grupo partiu por volta das 10h50 em caminhada pelas ruas da capital até a Praça Cívica, onde chegou por volta das 11h30 e se uniu aos demais manifestantes. Eles também questionam a reforma da Previdência.

Na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), grupos ligados à CUT e ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego) se reuniram por volta das 8h. A organização estimou que eram cerca de 5,5 mil manifestantes. Já a PM informou que eram 4 mil.

Muitas pessoas usavam bengalas e máscaras de idoso. De acordo com a presidente do Sintego, Bia de Lima, isso mostra como será a educação no futuro, caso a reforma da Previdência seja aprovada. “As máscaras e bengalas representam os velhinhos professores do futuro caso a reforma vá avante. Pessoas idosas que darão aula. E eles não darão conta de cuidar desse tanto de criança. Será um caos na educação”, afirmou.

Professor da rede estadual, João Batista, de 59 anos, disse que é contra a reforma da Previdência e afirma que, caso essa mudança seja aceita, ele terá que trabalhar mais anos para poder aposentar.

“Sou contra a reforma da Previdência, sou contra o professor ter que aposentar com 80 anos e ter que começar a contribuir com 16 anos. É uma revolta, não tem como mudar uma coisa que foi feita há muito tempo, sem perguntar para ninguém. Os políticos aposentam com poucos anos de contribuição. É um absurdo”, disse Batista.

Por volta das 10h50, os manifestantes saíram em caminhada em direção ao coreto da Praça Cívica, para se juntar aos demais protestos que ocorrem na região central.

Já na Praça do Bandeirante, no Centro de Goiânia, membros da União Geral dos Trabalhadores de Goiás (UGT) distribuíram panfletos a quem passava pelo local e fazem discursos criticando a reforma da Previdência e mudanças trabalhistas propostas pelo governo Temer.

“A UGT é contra. A reforma da Previdência é um absurdo dos absurdos o que o governo quer impor aos trabalhadores. A previdência hoje, o que o governo quer fazer é acabar com a previdência e empurrar os planos de previdência privado goela abaixo nós trabalhadores. Isso é absurdo”, disse o presidente da entidade, Manoel do Bonfim.

Segundo a organização, por volta das 9h30, cerca de 150 pessoas participam do ato. A Polícia Militar não estava no local. Por volta das 11h, eles também seguiram para o ato na Praça Cívica.

Por causa das manifestações em Goiânia, há escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) sem aulas nesta quarta-feira, segundo a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. O órgão não informou quantas unidades foram afetadas e alunos, prejudicados, pois o balanço só será divulgado no fim da tarde.

As escolas estaduais e as instituições de ensino federais informaram que, até o momento, o atendimento segue normal nas unidades. Também não há registro de prejuízo nos serviços oferecidos no transporte público, por unidades de saúde públicas, bancos, Correios, pelo Tribunal de Justiça, pela Polícia Civil e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.

Reforma da Previdência

O governo de Michel Temer (PMDB) detalhou, no fim do ano passado, pontos da reforma que quer promover na Previdência Social. O texto em apreciação no Congresso Nacional prevê, entre outras coisas, o estabelecimento de 65 anos como idade mínima para os contribuintes reivindicarem a aposentadoria.

Além de fixar uma idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, as novas regras, se aprovadas, irão atingir trabalhadores dos setores público e privado. De acordo com o governo, a única categoria que não será afetada pelas novas normas previdenciárias é a dos militares.

Pelas regras propostas pela gestão Temer, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo a aposentadoria integral deverá contribuir por 49 anos.

O governo federal estima que deixará de gastar cerca de R$ 740 bilhões em 10 anos, entre 2018 e 2027, com as mudanças propostas por meio da reforma da Previdência Social. Desse valor total, as mudanças no INSS e nos benefícios por prestação continuada (BPC) representariam uma economia de R$ 678 bilhões e, nos regimes próprios, de cerca de R$ 60 bilhões.

