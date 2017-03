Saibam o que aconteceu com o jovem que foi espancado no setor são josé em Caldas Novas

Os relatos estão no boletim de ocorrência registrados na delegacia de polícia civil de Caldas Novas. Os irmãos José Fagner Santos da Silva (foto) e José Vagner Santos da Silva no último dia 12 de março (domingo) envolveram-se em uma briga em uma festa de aniversário no setor São José em Caldas Novas. Os dois irmãos após a confusão deixaram a festa e no caminho para casa ambos foram abordados por vários homens que começaram a espancar José Fagner. O irmão José Vagner ainda tentou proteger o irmão das agressões, mas também foi agredido. Porém Jose Vagner não ficou gravemente ferido, mas seu irmão Fagner precisou ser atendido por uma equipe do SAMU onde foi encaminhado para a UPA de Caldas Novas. O estado de Fagner era muito grave e foi preciso ser levado para Goiânia. A vítima deu entrada no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) com traumatismo craniano encefálico por espancamento e outras diversas complicações. José Fagner não resistiu aos ferimentos e morreu no último dia 15 na quarta feira. Amanhã, dia 21 de março o jovem morto por causa das pancadas que levou faria 23 anos. Segundo informações da Polícia Civil de Caldas Novas os autores já foram identificados e em breve estarão presos. O caso não ganhou destaque na imprensa porque foi registrado apenas na delegacia e também não foi divulgado pelos parentes da vítima que aguardavam a identificação dos autores.

Fonte: Plantão Policial