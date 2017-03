OAB-GO divulga edital de concurso para procurador; salário é de R$ 5 mil

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) divulgou o edital de concurso para procurador de prerrogativas. Conforme o órgão, estão abertas três vagas para o cargo, mas outros 12 devem ficar no cadastro de reservas. O salário inicial é de R$ 5 mil, além dos benefícios. As inscrições começam no próximo dia 10 de abril, devem ser feitas exclusivamente pelo site do órgão, e custam R$ 150.

OAB-GO Inscrições De 10 de abril até 10 de maio Vagas 3 Salário R$ 5 mil Taxa R$ 150 Provas 18 de junho

O processo seletivo é organizado pela Comissão Extraordinária de Seleção da OAB-GO. O concurso é formado por três etapas, sendo a primeira a prova objetiva, a segunda um teste de questões discursivas e, por fim, um exame oral. As duas primeiras avaliações estão marcadas para o próximo dia 18 de junho.

Passam na primeira fase os candidatos que acertarem, no mínimo, 30% em cada grupo de matérias, ao menos 50% da prova e que estejam até a 100ª posição. Já na segunda etapa, ficam habilitados os 30 primeiros concurseiros que conseguirem ao menos 60% do teste.

Conforme o edital, o teste oral deverá ser agendado para os 30 candidatos mais bem colocados nas provas. A data, local e hora devem ser informados com até 15 dias de antecedência do início do exame.

O trabalho dos aprovados, conforme a OAB-GO, consistirá em defender advogados judicial e extrajudicialmente.