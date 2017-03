Preso em ação da PF comprou imóvel de R$ 1 milhão com fraudes na web

A Polícia Federal revelou, nesta terça-feira (21), que o empresário Daniel Bichuet Silva, preso desde a primeira fase da Operação Darkode, comprou, por meio de fraudes bancárias na web, um apartamento de mais de R$ 1 milhão em Goiânia. Segundo a corporação, Daniel é apontado como líder de uma organização criminosa que causou prejuízo de cerca de R$ 2,5 milhões para bancos brasileiros.

A segunda fase da Operação Darkode foi deflagrada nesta manhã em Goiás, no Pará, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal. Dos 37 mandados judiciais expedidos, foram cumpridos 26. Entre eles, 7 de prisão temporária, cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Redenção, no Pará.

Nos demais estados a Polícia Federal realizou 18 buscas e apreensões em casas e empresas de pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes. Todos os presos e materiais apreendidos foram levados para a Superintedência da Polícia Federal em Goiânia.

De acordo com a delegada Deborah de Barros Amorim, do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos, Daniel pagava os boletos da prestação do apartamento invadindo contas de terceiros. “Ele pagava, desde fatura de gás do apartamento em que ele morou, no valor de R$ 26, até o pagamentos de faturas de um imóvel adquirido por ele, no valor de R$ 1,3 milhão. Nós já conseguimos o sequestrado judicial de veículos, toda frota de luxo e o apartamento. Agora, vamos analisar para ver se ele adquiriu outros imóveis”, disse.

“Nós conseguimos identificar que o grupo era liderado por Daniel. Logo abaixo dele vinham pessoas, inclusive no exterior, que disparavam vírus para invasão de contas, atuavam na articulação das contas bancárias invadidas. Na base estão pessoas que se beneficiavam, procuravam a quadrilha para ‘pagar’ boletos sem ter o valor integral”, contou a delegada.

Presos foram levados para a superintendência da Polícia Federal em Goiânia (Foto: Murillo Velasco/G1)

Fraude

De acordo com a delegada, o grupo disparava vírus aleatoriamente para milhares de pessoas por meio de emails. Ela explica que a vítima tinha os dados bancários sigilosos obtidos pela quadrilha ao abrir o link por email. A partir daí, as contas bancárias eram utilizadas, a partir da internet, para o pagamento de boletos dos envolvidos.

Deborah Amorim conta que, após identificar o pagamento indevido, o cliente contestava a conta junto ao banco e, após a constatação da fraude por meio da instituição financeira, tinha o valor devolvido. O prejuízo, segundo ela, ficava com os bancos.

“As fraudes consistiam basicamente em pagamentos de boletos de forma fraudulenta, através do serviço de internet dos bancos. Ou seja, invadiam contas de terceiros e faziam pagamentos de boletos de despesas da organização criminosa e também em abrir contas jurídicas para emissão de boletos. Aí pagava esses boletos de forma fraudulenta e o valor que vinha creditado para a empresa, cujo valor revertia para a organização criminosa”, explicou.

Segundo a Delegada, em um dos casos, a quadrilha elaborou um falso email utilizando o seldo da Polícia Cvil. “Eles fizeram uma falsa intimação por email para que a pessoa clicasse e tivesse seus dados furtados por eles”, contou.

Grupo usou falso email da Polícia Civil para pegar vítimas na web, em Goiás (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Primeira fase

Em julho de 2015, além dos dois presos em Goiânia, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital e um de condução coercitiva em Belo Horizonte (MG). De acordo com a PF, os suspeitos desviavam dinheiro de contas bancárias por meio de programas maliciosos em computadores.

Entre os presos na época está um homem, não identificado, que participava desde 2013 de um fórum privado na web, chamado Darkode, voltado a hackers do mundo todo. Na comunidade eles trocavam experiências sobre as ações criminosas, além de oferecerem “serviços” e venda de programas que possibilitavam os crimes.

O suspeito, que já foi preso pela PF em 2006 e 2009, também em ações contra crimes cibernéticos, foi localizado pelos policiais no Jardim Goiás. O outro preso trabalhava com ele, mas não participava do fórum de hackers.

Na ocasião da deflagração da primeira fase da operação, o delegado Pablo Bergmann, do Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF, explicou que havia diversas formas de atuação entre os membros. Alguns criavam programas que infectam os computadores por meio de spams para extrair os dados das máquinas e, então, enviavam as informações das contas bancárias ao hacker.

Para agir, os suspeitos enviavam e-mails com links que levavam as vítimas a baixar programas, que iriam fornecer as informações pessoais e dados bancários, ou disponibilizavam os mesmos links em sites da internet e até mesmo em falsas páginas de bancos.

“Em posse dos dados os hackers usavam as contas com se fossem as próprias vítimas, realizando transferências ou pagando boletos. Eles até preferem usar contas de pessoas jurídicas, que têm limites maiores”, explicou Bergmann.

Página inicial do fórum internacional de hackers Darkode Goiás Goiânia (Foto: Divulgação/PF)

Ainda segundo ele, as pessoas lesadas, quando percebiam o débito não autorizado, pediam ao banco o ressarcimento. “As agências bancárias foram as principais lesadas pelas ações dos criminosos, porque precisaram ressarcir os correntistas”, afirmou.

O suspeito detido em Goiânia, que atuava no fórum de hackers, tinha uma rede conhecida como “botnet”, que consiste em uma série de máquinas infectadas e que eram controladas por ele. Com isso, ele “alugava” o acesso a esses computadores para que outros hackers cometessem seus crimes.

“O suspeito controlava uma botnet, que ele dizia ser o maior do Brasil com mais de 25 mil pontos. A rede de computadores infectados pode ser usada para enviar spam, fazer ataques a websites, fraudes bancarias”, afirmou Bergmann.