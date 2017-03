Número de casos suspeitos de febre amarela em todo o país chega a 1.558

RIO — Desde que o Ministério da Saúde começou a monitorar mortes por febre amarela no país, em dezembro do ano passado, já foram notificados, até o último dia 17, 1.558 casos de pessoas com suspeita de terem contraído a doença. Deste total, 424 (27,22%) foram confirmados e 201 (12,90%), descartados. Os outros 933 (59,88%) ainda estão sendo investigados.

TRÊS CASOS CONFIRMADOS

A Secretaria estadual de Saúde confirmou três casos de febre amarela em território fluminense, todos no município de Casimiro de Abreu – um deles resultou na morte do pedreiro Watila dos Santos, de 38 anos.

Nesta quarta-feira, a Vigilância em Saúde de Campos informou que uma jovem de 18 anos que foi internada no Hospital Geral de Guarus (HGG) com suspeita de febre amarela contraiu, na verdade, leptospirose. Com um quadro clínico estável, ela, que mora no distrito de Caxeta, já recebeu alta.

MONITORAMENTO DE MACACOS

A Secretaria de Vigilância de Saúde do ministério também monitora ocorrências com macacos. Segundo o órgão, até sexta-feira passada, 389 primatas – de um total de 1.249 notificações – foram diagnosticados com febre amarela no país. Doze suspeitas foram descartadas e outras 394 continuam sendo investigadas.