Em Caldas Novas dois homens foram presos pela Polícia Civil

PRIMEIRO CASO…..

Equipe DEAM de Caldas Novas cumpriu Mandado de Prisão Preventiva contra autor de agressões e ameaça contra a ex-companheira.

Equipe policial civil da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Caldas Novas, coordenados pela Delegada Sabrina Leles, cumpriu Mandado de Prisão Preventiva contra Homero M. (30 anos).

O preso é autor de agressões físicas e psicológicas praticadas contra a ex-companheira G.S.S., com quem manteve relacionamento amoroso e atualmente está separado.

A ex-companheira possui proteção pela Lei Maria da Penha, através das chamadas Medidas Protetivas de Urgência, desde o ano de 2014, sendo que, mesmo tendo conhecimento da determinação judicial de manter distância da vítima, o preso Homero constantemente importuna a mulher e a ameaça de morte, tanto que em 08/02/2017, Homero perseguiu a vítima e desferiu uma facada no braço dela, e somente cessou a agressão devido a intervenção de um amigo da vítima.

Homero já se encontra recolhido na Unidade Prisional de Caldas Novas, à disposição do Poder Judiciário.

SEGUNDO CASO….

Equipe DEAM de Caldas Novas cumpriu mais um Mandado de Prisão Preventiva contra autor de agressões e ameaças pela Lei Maria da Penha

A equipe Policial Civil da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Caldas Novas, coordenada pela Delegada Sabrina Leles, cumpriu Mandado de Prisão Preventiva contra Wilson R. ( 41 anos).

O preso já era investigado por agressões físicas praticadas contra sua ex companheira L.C.F.M., com que manteve união estável e possui dois filhos, e a vítima possuía proteção por Medidas Protetivas de Urgência deferidas judicialmente.

No entanto, mesmo sabendo da imposição judicial de manter distância e não manter contato com a ex-companheira, Wilson não se conformava com o fim do relacionamento e proferia ameaças de morte contra a vítima, além de lhe perturbar a tranquilidade, até mesmo em seu ambiente de trabalho.

A obsessão de Wilson, era tamanha, que mesmo após o fim do relacionamento, ele tatuou o rosto da ex-companheira em seu abdômen e realizou inclusive magias negras (vulgo macumba/simpatia), enterrando maçã contendo fios de cabelo da vítima, no quintal da casa dela.

Desta forma, a Policia Civil representou pela expedição de mandado de prisão preventiva, que foi deferido judicialmente, sendo devidamente cumprido na presente data.

O preso encontra-se recolhido a Unidade Prisional de Caldas Novas, e agora divide espaço com outros 47 presos, que também se encontram recolhidos pela Lei Maria da Penha.

A Delegada Sabrina Leles elogia o empenho da equipe policial, composta pelos agentes Manoel Roseno e Celso e pelas escrivães Glauciene e Rute, que incessantemente combatem a violência contra a mulher e contra crianças e adolescentes em Caldas Novas.

Fonte: Policia Civil.