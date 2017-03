Frigorífico do ES tem carne liberada por Hong Kong após dias no porto

O carregamento do frigorífico do Espírito Santo Frisa, com 250 toneladas de carne, que corria o risco de ser descartado, já está liberado para ser desembarcado em Hong Kong, na Ásia. A carga, avaliada em R$ 5 milhões, estava bloqueada após investigações da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Na manhã desta terça-feira (28), o Ministério da Agricultura divulgou que Hong Kong decidiu reabrir as compras de carnes brasileiras, mantendo embargos contra as 21 empresas investigadas. A decisão pelo fim da proibição temporária de entrada dos produtos nacionais ocorre depois de movimento semelhante feito por China, Chile, Egito e outros países.

A partir da suspensão do embargo na China e em Hong Kong , o Frisa vai liberar 950 toneladas de carne que foram retidas em estoques no Brasil, diante das restrições em países consumidores.

A produção do frigorífico, que havia sido reduzida, começa a voltar aos poucos, com novos embarques reprogramados. As novas remessas devem chegar ao destino no próximo final de semana. Hong Kong é o 3º maior comprador de carnes brasileiras, atrás da União Europeia e China.