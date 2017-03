Os números da violência que antes assustavam Caldas Novas agora estão recuando!

Quando o trabalho é visível e aparece não tem como criticar, por mais que tentem, mas é impossível falar de quem esta mostrando trabalho. Não basta apenas falar, esbravejar, fazer propaganda, tem que mostrar e isso o comando do Tenente Coronel Belelli tem feito nos setores da cidade. Durante o dia e nas madrugadas este incansável comandante tem dado resposta a nossa sociedade e seria uma covardia alguém atacar um homem que esta trabalhando.

Nas últimas semanas dois programas de rádio patrocinado com dinheiro público foram criados para tentar descredibilizar as ações da PM e sabem porque? Briga politica, isso porque quem trouxe o coronel para cidade foi a deputada federal Magda Mofatto e por isso os dois programas não tem outro conteúdo que não seja tentar desmoralizar o trabalho da PM e o efeito disso tem sido devastador para os apresentadores que estão se prestando a esse papel, pois como eu disse não tem como atacar quem esta trabalhando.

Basta andar nas ruas, fazer uma pesquisa entre os moradores, primeiro vão dizer que não ouvem essas paródias e outra vão elogiar a atuação da PM que ganhou uma nova forma de agir. Porém como a politica é a mesma, ao invés de cuidarem da cidade que esta um lixo e abandonada gastam seu dinheiro com programas ultrapassados que chegam a subestimar a inteligência das poucas pessoas que ouvem, ou seja, esses que um dia foram profissionais estão perdendo em nome de poucas migalhas o resto de dignidade que restam para eles! Amanhã é outro dia, o poder pode mudar, a farra com dinheiro público acabar e esses reféns não terão mais espaço na cidade, pois serão excluidos, pois preferiram as migalhas do que preservar o próprio nome em troca de meros trocados. Enquanto isso aqui sim, hoje a PM esta dando a resposta. Se todo serviço público em Caldas Novas tivesse dando a mesma resposta, nossa cidade estaria salva, limpa e seria um lugar mais próspero e com absoluta dignidade… Parabéns a PM de Caldas Novas!

Fonte: Plantão Policial