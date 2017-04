Rússia: Explosão deixa ao menos oito mortos e dezenas de feridos no metrô de São Petersburgo

SÃO PETESBURGO — Uma explosão no metrô de São Petersburgo, na Rússia, deixou pelo menos oito mortos e 39 pessoas estão hospitalizadas, informou o ministro da Saúde nesta segunda-feira. Os relatos são de que o incidente provocou graves danos à estação de Sennaya Ploshchad. Todas as estações foram fechadas, de acordo com autoridades do metrô, e 41 ambulâncias foram encaminhadas para socorrer as vítimas. O presidente russo, Vladimir Putin, está hoje na cidade para um encontro com o presidente da Bielorrúsia, Aleksandr Lukashenko. Ele já se pronunciou, dizendo que investigadores consideram terrorismo como possibilidade e expressou condolências às famílias das vítimas.

Inicialmente, falava-se em dupla explosão. Mas, pouco depois, as autoridades disseram que houve apenas uma explosão entre duas estações ligadas entre si: Sennaya Ploshchad e Instituto de Tecnologia. A bomba caseira utilizada tinha o equivalente a 200 gramas de TNT e foi colocada em um vagão. Além disso, autoridades haviam anunciado pelo menos dez mortes no incidente, em seguida o número foi rebaixado a oito. Uma outra bomba caseira foi encontrada numa terceira estação de metrô, Ploshchad Vosstaniya, e agentes de combate ao terrorismo conseguiram desativá-la antes que houvesse danos ou feridos.

— Houve apenas uma explosão em um local entre duas estações, enquanto o trem chegava ao Instituto de Tecnologia vindo da estação Sennaya Ploshchad — disse uma fonte dos serviços de emergência.

EXPLOSÃO NO METRÔ EM SÃO PETERSBURGO Uma pessoa ferida é socorrida pelo serviço de emergência fora da estação de metrô de Sennaya Ploshchad, após a explosão em trem entre duas estações centrais nesta segunda-feira.Foto: STRINGER / REUTERS Assim que a explosão aconteceu, internauta postaram fotos dos acontecidos no Twitter.Foto: Reprodução/Twitter Relataram pelo menos 9 mortes e 30 feridos devido a explosão. Foto: STRINGER / REUTERS Policiais patrulham aréa ao redor de estação de metrô em São PetersburgoFoto: RUSLAN SHAMUKOV / AFP Serviços de emergência instruiram pedestres para a saída da estação de Sennaya Ploshchad.Foto: ANTON VAGANOV / REUTERS As forças de emergência trabalharam rápido, para que feridos fossem socorridos.Foto: ANTON VAGANOV / REUTERS Foto da Praça de Sennaya, em São Peterburgo. A estação fazia ligação com três das cinco linhas do metrô de São Petersburgo.Foto: AP A explosão deixou dezenas de feridos.Foto: ANTON VAGANOV / REUTERS O presidente russo, Vladimir Putin, encontrou nesta segunda-feira o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, no palácio de Konstantin.Foto: Dmitri Lovetsky / AP Quando soube do ocorrido, Putin enviou condolências e declarou que investigadores estavam analisando se a explosão trata-se de um ataque terrorista.Foto: Dmitri Lovetsky / AP Homens carregam uma pessoa ferida fora da estação do Instituto de Tecnologia. Foto: ALEXANDER TARASENKOV / AFP Vista interna da estação do Instituto de Tecnologia.Foto: STRINGER / REUTERS Policiais na frente da entrada da estação do Instituto de Tecnologia.Foto: RUSLAN SHAMUKOV / AFP An iniured person walks outside Sennaya Ploshchad metro station, following explosions in two train carriages at metro stations in St. Petersburg, Russia April 3, 2017. REUTERS/Anton VaganovFoto: STRINGER / REUTERS

A explosão teria acontecido entre as estações Sennaya Ploshchad e Instituto de Tecnologia. As duas estão na linha 2 do metrô, sendo a última, uma estação de transferência entre as linhas 1 e 2. O metrô de São Petersburgo é um dos mais profundos do mundo e recebe cerca de três milhões de passageiros diariamente. É um dos dez mais movimentados sistemas de metrô do planeta. Pelo menos 22 pessoas foram hospitalizadas.

Os locais das explosões Alvos foram estações de metrô na área central de São Petersburgo Suécia Finlândia RÚSSIA SÃO PETERBURGO Bielor- rússia Polônia Estação Sennaya Ploshchad Teatro Mariinski Parque Yusupov Estação Zvenigorodskaya Estação Pushkinskaya Oceanarium Estação Tekhnologichesky Institut Fonte: Agências Internacionais/Google

VEJA VÍDEOS GRAVADOS MOMENTOS APÓS A EXPLOSÃO

Putin não descartou terrorismo entre as possibilidades, mas não indicou qual é a maior suspeita neste momento. Enquanto isso, no entanto, o procurador-geral russo chamou o incidente de ato terrorista.

— Eu já falei com o chefe dos nossos serviços especiais, eles estão trabalhando para apurar a causa (das explosões — disse Putin. — As causas ainda não estão claras, é muito cedo. Nós vamos investigar todas as possíveis causas, incluindo terrorismo e crime doméstico.

O “Daily Mail”, por sua vez, cita uma bomba de pregos. A rede CNN diz que há crianças entre os feridos.

No Twitter, imagens foram publicadas mostrando a porta de um vagão totalmente destruída, num ambiente de muita confusão, e várias pessoas feridas com manchas de sangue. É possível ver que uma estação de metrô está repleta de fumaça, enquanto usuários correm agitadamente, algumas pedindo por socorro, e outras pessoas saem pelas janelas de um vagão destruído.

— As pessoas estavam sangrando, os seus cabelos queimaram. Nós recebemos ordens para nos dirigirmos à saída, porque o movimento parou. As pessoas simplesmente fugiram. Minha namorada estava no próximo carro que explodiu. Quando ela saiu, viu que pessoas haviam sido mutiladas — relatou uma testemunha à TV “Life News”.

Testemunhas temem que a explosão tenha sido causada por uma bomba, e a unidade de combate ao terrorismo da Rússia está participando das investigações. Autoridades dizem que já tomam medidas para evitar mais explosões, enquanto as estações de metrô já foram completamente esvaziadas.

Autoridades não emitiram comentários oficiais sobre a história. Além de ser a segunda cidade mais importante do país, São Petersburgo é a cidade natal do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o Kremlin, o chefe do governo já foi informado sobre o caso.

A Rússia tem sido alvo de ataques de militantes chechenos nos últimos anos. Líderes rebeldes chechenos têm frequentemente ameaçado realizar mais ataques. Pelo menos 38 pessoas foram mortas em 2010 quando foram detonadas duas bombas em trens de metrô lotados em Moscou.

Além disso, o Estado Islâmico havia pedido que a Rússia fosse atacada em reação à intervenção de Moscou na Síria, em apoio às forças do presidente Bashar al-Assad desde setembro de 2015. Os serviços de segurança da Rússia em várias ocasiões relataram ter desmantelado células jihadistas que pretendiam atacar em Moscou e São Petersburgo.

Atentados terroristas contra a Rússia 1 de 5 Atirdor fez referências à Síria antes de ser morto por seguranças Foto: Burhan Ozbilici / AP Photo Assassinato do embaixador russo na Turquia Em dezembro de 2016, o embaixador da Rússia na Turquia, Andrei Karlov, foi assassinado em uma galeria de arte em Ancara. O ministério das Relações Exteriores russo classificou o ato como “terrorista”, para desestabilizar as operações dos dois países na Síria.

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/mundo/russia-explosao-deixa-ao-menos-oito-mortos-dezenas-de-feridos-no-metro-de-sao-petersburgo-21150984#ixzz4dCW285Zg

© 1996 – 2017. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.