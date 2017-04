Tecnoshow 2017 começa nesta segunda-feira em Rio Verde, GO

A Tecnoshow Comigo 2017 começa nesta segunda-feira (3), a partir das 9h, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. A abertura do evento deve receber, entre outras autoridades e representantes do setor do agronegócio, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A organização espera receber cerca de 100 mil visitantes e proporcionar um giro de R$ 1,3 bilhão em negociações. A entrada é franca.

Essa é a 16ª edição da feira. Após a solenidade de abertura, os produtores podem começar a visitação dos estandes das mais de 550 empresas relacionados ao ramo, dispostas em 60 hectares de área do Centro Tecnológico da Coopertiva Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo).

O presidente da cooperativa, Antonio Chavaglia, revela que a expectativa é que o evento facilite o acesso dos produtores às novidades do agronegócio, desde modelos inovadores de máquinas agrícolas até o resultado de pesquisas no desenvolvimento de sementes e insumos.

“A Tecnoshow é uma fonte de informação para todo o estado, fora do estado e até do país. Se tornou uma das maiores feiras do Brasil. Aqui, os produtores locais também têm acesso a equipamentos, novidades e temos diversas palestras, sobre o agronegócio dentro e fora do país. É também uma oportunidade de orientar o produtor sobre estoque nacional e internacional, previsão de compras dos países, fazer uma análise completa do mercado”, disse ao G1.

Palestra da Tecnoshow aborda conquistas da mulher no agronegócio (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Programação

O evento oferece dezenas de palestras que envolvem temas diversos relacionados à agropecuária. Os convidados abordam, por exemplo, questões como a presença das mulheres na chefia dos negócios no campo, que se destacam como produtoras, apesar do preconceito. O assunto é abordado na próxima terça-feira (4), às 11h, pelo consultor e agrônomo José Ney Vinhas.

Ainda na agenda da Tecnoshow estão diversas atividades com animais, as chamadas dinâmicas pecuárias. As ações mostrarão aos participantes da feira técnicas para lidar com bovinos e equinos. Uma das modalidades é a doma racional que, segundo o coordenador de pecuária do evento, Aurélio Souza Silva, é uma forma de dominar um animal sem usar da força bruta.

“A doma racional é pegar um animal que nunca teve contato com cabresto, com sela, e selar e montar dentro de algumas horas, de um determinado tempo, tudo na base da psicologia, sem uso de força, sem judiar, sem bater. Tudo é feito na técnica de conhecimento mesmo, que vai da questão de entender o animal e saber o limite dele, do momento que ele vai ter confiança na gente”, explicou.

Além do ensino de práticas de pecuária, a Tecnoshow também tem uma área reservada para a mostra e venda de diversos animais. Devem ficar expostos mais 1 mil bovinos, ovinos, equídeos e equinos durante a feira. Um dos destaques é um touro nelore que pesa 1.230 kg, considerado um dos maiores do evento.

Entre atrações da Tecnoshow estão dinâmicas com animais, em Goiás (Foto: Divulgação/Cristiano Borges)

Meio ambiente

O tema da 16ª edição da Tecnoshow é a preservação dos seis biomas brasilieros: cerrado, caatinga, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica e pampas. Para conscientizar os visitantes sobre a importância de proteger o meio ambiente, foi criado um espaço para que os participantes conheçam espécies de plantas, animais e até costumes culturais de cada área do Brasil.

O coordenador ambiental da feira, Reginaldo Passos, destaca que haverá doação de sementes no local, além de 15 mil mudas de plantas do cerrado. Também na área temática da feira, estudantes estarão disponíveis para tirar dúvidas e dar dicas aos produtores de como ter a produção sem interferir nas condições ambientais da região.

Economia

Além de atrair produtores e expositores de várias partes do país e do mundo, a Tecnoshow gera a criação de empregos temporários na montagem dos estandes, durante o evento e nos estabelecimentos comerciais e turísticos de Rio Verde. Devido ao movimento que a feira atrai para a cidade, são gerados até 5,5 mil vagas de trabalho.

Além das diversas oportunidades criadas, a organização espera proporcionar o giro de mais de R$ 1,3 bilhão em negociações entre produtores e empresas expositoras. A expectativa surge porque a feira é uma oportunidade para que o público conheça as novas tecnologias aplicadas no campo e possa fazer as compras de que precisa para se preparar para as próximas safras.

Serviço:

Tecnoshow Comigo 2017

Local: Centro Tecnológico Comigo (CTC) – Anel Viário Paulo Campos, Km 7, zona rural de Rio Verde, GO

Data: de 3 a 7 de abril

Horário: entre 8h e 18h

Entrada gratuita