Bisavô de 105 anos quebra terceiro recorde: o mais velho a andar de montanha russa

Em comemoração por seu aniversário de 105 anos, o britânico Jack Renolds decidiu quebrar o recorde de pessoa mais velha a andar de montanha russa. Nesta quinta-feira, ele foi ao parque temático Flamingo Land, em North Yorkshire, no Reino Unido, e colocou seu nome pela terceira vez no livro Guinness.

O centenário se disse “maravilhado” depois de dar uma volta no brinquedo radical, algo que não fazia há oito décadas. Já no chão, ele recebeu o certificado do novo recorde. Com a façanha, aproveitou para arrecadar doações para o Hospital Ashgate, de Chesterfield. A aventura foi transmitida ao vivo pelo “Good Morning Britain”, da rede local ITV.

“Foi tão diferente. Cada momento foi bom”, disse o aposentado, com um copo de chá em mãos. “Eu andei de avião radical e tudo isso. Fiz algumas coisas excitantes na vida, mas esta realmente foi diferente”.

Avô de oito e bisavô de 21 jovens, ele já havia se firmado, ano passado, como a pessoa mais velha do mundo a tatuar o corpo, aos 104 anos. Na ocasião, ele pintou na braço direito a data de nascimento e o apelido “Jacko” — mesmo desenho inscrito na pele de uma filha e de um neto.

Jack Renolds também se sagrou o mais velho a tatuar o corpo Foto: Reprodução/ITV

O britânico ainda se sagrou o mais idoso a fazer o desafio do balde de gelo, aos 102 anos, na campanha de conscientizar e levantar recursos para a doença esclerose lateral amiotrófica (ELA). No momento, em seu primeiro recorde, ele vestia apenas a roupa de baixo.

Questionado sobre o segredo de se manter ativo na idade centenária, Jack não esconde o apreço por uma dose de whisky pela manhã.