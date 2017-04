Em Caldas Novas, Polícia Militar Rodoviária prende acusada de assalto a ônibus

A 1ª CIPMRV, por volta das 12h40min foi acionada através do COPOM do 26° BPM noticiando que os passageiros de um ônibus da viação Paraúna haviam sido vítimas de roubo nas proximidades do povoado de Junquerlandia.

A ação criminosa foi praticada por duas pessoas, sendo um homem e uma mulher.

de imediato equipes das Barreiras da Polícia Militar Rodoviária que ficam nas proximidades do fato foram acionadas, e logo foi montado um cerco e deslocamento em patrulhamento seguindo um plano de ação da Unidade, fechando todas as rodovias da região.

De posse das características dos autores, uma equipe deslocou à Rodoviária de Caldas Novas com o objetivo de verificar as câmeras de segurança do Guichê da Viação Paraúna, conseguindo com isso imagens do autor e sua comparsa os quais foram reconhecidos pelas vítimas.

Diligências foram desencadeadas durante todo o dia de ontem 05/04 em busca dos autores que haviam entrado em uma mata fechada próximo ao local do crime.

Já no fim da tarde com o apoio da comunidade que informou que havia um casal suspeito as margens da rodovia, e o rápido deslocamento das equipes para o local a autora C.A.O – 29 anos, foi presa pelos policiais militares, porém o autor C.R.F – 35 anos ainda não foi localizado.

Com a acusada foram recuperados vários celulares e valores em espécie que haviam sido roubados no ônibus.

As diligências ainda continuam em busca do segundo autor.

Policiais do 26° BPM apoiaram nessa ocorrência.

Fonte: P/5 da 1ª CIPMRV.