Passa bem o segurança baleado na porta da UEG Morrinhos, na noite da última quarta-feira(05).

Faltava pouco para as 20h00 da noite desta quarta-feira, 05/04/17, quando um homem se aproximou do vigia da UEG – Morrinhos e disparou contra ele.

Relatos de testemunhas dão conta de que o homem chegou, encostou no vigia e gritou: “perdeu, perdeu” e em seguida disparou.

Há quem diga que foram ouvidos ao menos 4 disparos de arma de fogo, mas, aparentemente apenas um atingiu a vítima.

Trata-se de José Borges Ribeiro de 55 anos, mais conhecido como “Borjão” que trabalha para uma empresa de segurança, terceirizada da UEG – Campus Morrinhos.

Borjão trabalhou algum tempo como Agente Prisional no Presídio Municipal de Morrinhos.

O tiro atingiu BORJÃO próximo à orelha e provocou grande sangramento.

Mas, aparentemente não perfurou o crânio, apenas o couro cabeludo e a pele próxima à orelha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima e prestou-lhe o primeiro atendimento.

Borjão foi encontrado consciente, verbalizando e ciente do que havia ocorrido.

Ele não soube dizer quem atirou contra ele. Segundo o vigilante, foi tudo muito rápido e ele não sabe dizer de quem se trata.

Após ter atirado contra José Borges, o autor dos disparos fugiu a pé, correndo.

Não se sabe se havia alguém mais adiante dando apoio a ele, esperando-o em algum veículo – carro ou moto.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou o fato.

Imediatamente iniciou um patrulhamento para tentar identificar o autor e prendê-lo.

Borjão sofreu também um ferimento na perna direita, mas, segundo a primeira avaliação não foi em decorrência de tiros.

Quando foi baleado ele estava em cima da calçada, junto ao meio fio, e caiu no asfalto.

Talvez tenha torcido a perna na queda.

Fato é, que ele teve torção e suspeita de fratura na tíbia, abaixo do joelho.

Borjão foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Morrinhos, onde chegou antes das 20h30 e está sendo cuidado pela equipe médica de plantão.

As informações de momentos são que ele passa bem e não corre risco de morrer. Daqui a pouco mais informações sobre seu estado de saúde.

O vigilante da UEG Morrinhos que foi baleado na porta da Universidade passa bem. Segue internado no Hospital Municipal de Morrinhos, mas graças a Deus, não corre risco de morte. Borjão, como é conhecido, levou apenas um tiro, próximo ao ouvido, que não perfurou o crânio, apenas o couro cabeludo. Ele também quebrou a perna, abaixo do joelho, mas, não por tiro, e sim na queda. Vai precisar submeter-se a uma cirurgia na perna. Para tanto, deverá ser encaminhado a Hospital de Goiânia, nos próximos dias.

