Corpo de homem com perfuração no pescoço é encontrado em Caldas Novas

Um homem, de 64 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira [10] nas proximidades de uma casa de shows e eventos no setor Lagoa Quente, próximo à rodovia GO 309, trecho Caldas Novas e Pires do Rio, em Caldas Novas. De acordo as primeiras informações, a vítima, Carlos Campos Teixeira, apresenta uma perfuração na região do pescoço, possivelmente por objeto perfuro cortante [arma branca]. A Policia Militar, Policia Civil e Técnico Científica já estão no local.

O corpo deve ser removido para o Instituto Médico Legal [IML] para a realização de perícia e comprovar a causa da morte. Há indícios de que o caso seja tratado como latrocínio [roubo seguido de morte]. Ocorrência em andamento.

Fonte: Agência Press