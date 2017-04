PM de Caldas Novas prende assaltante de ônibus e residências e recupera vários objetos

Na noite e madrugada do último sábado (08) a PM de Caldas Novas fez uma das maiores operações contra ladrões e receptadores de objetos furtados e roubados antes visto na cidade. Nossos policiais ao comando do Tenente Coronel Belelli chegaram ao assaltante de um coletivo em Caldas Novas que estava foragido. Após localizar Cristiano Roberto Franco, 36 anos, considerado um violento assaltante de Caldas Novas a PM começou desencadear uma série de pontos de receptação de aparelhos roubados em residências da cidade. O que assustou a Polícia Militar foi o tanto de pessoas que são coniventes com roubos praticados na cidade ao começar pelos familiares desses marginais presos nesta operação que ajudam a esconder televisões, notebooks, video games, celulares, tudo roubado de pessoas que ainda devem estar pagando prestação desses aparelhos. Um verdadeira teia de compra e venda de material roubado esta instalada em Caldas Novas e isso tem aumentado ainda mais os roubos na cidade. A polícia esta fazendo sua parte, mas acreditem que tem muita gente ajudando o crime em nossa cidade que esta virando um paraíso para ladrões!