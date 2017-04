Em Caldas Novas Policiais Militares prendem autor de homicídio

Na manhã da última sexta-feira (21), após tomarem conhecimento de que havia ocorrido um homicídio ocorrido em uma fazenda as margens da rodovia que da acesso a cidade de Ipameri, as equipes do CPU, Serviço de inteligência e GPT deslocaram para o local onde constataram a veracidade da informação sendo que a vítima foi morta a princípio por pauladas na região da cabeça, o local foi isolado e informado o fato ao Delegado de Plantão que acionou a Perícia Técnica Científica.

As equipes conseguiram prender o autor que ainda se encontrava na fazenda sendo que durante a entrevista o autor relatou que durante a madrugada teve uma discussão com a vítima e deferiu pauladas contra a vítima causando o óbito no local. O autor foi preso e encaminhado à DP onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.

A é vítima Luciano José Ribeiro de 33 anos (foto camiseta roxa). Autor Sandro Rodrigues Da Silva de 23 anos (camiseta azul). Fonte:Polícia Militar