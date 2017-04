Médico nega abuso de pacientes durante exames para CNH: ‘Não apalpei seios’

O médico de 69 anos preso suspeito de abusar de pacientes durante a retirada e renovação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) negou que apalpou os seios das mulheres, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A declaração foi feita para a mãe de uma das vítimas, de 20 anos. Um vídeo registra a conversa:

As duas pacientes, de 20 e 43 anos, que procuraram a Polícia Civil para denunciar o médico haviam se consultado no dia 12 de abril. Os policiais o detiveram na última quinta-feira (20).

“Ele pedia que as vítimas agachassem, mesmo de vestido. Tocava partes dos corpos não necessárias, pedia que as vítimas levantassem as blusas e ficava observando, apalpando os seios delas. Isso tudo com a desculpa de verificar se tinha alguma doença ou problema”, disse à TV Anhanguera.