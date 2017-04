Servidores decidem encerrar greve na rede estadual de Educação

Em assembleia realizada nesta terça-feira (25), servidores da rede estadual da Educação decidiram encerrar a greve da categoria que já durava 40 dias, em Goiás. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Goiás (Sintego), o governo do estado atendeu às reivindicações feitas pela classe.

De acordo com a presidente do Sintego, Bia de Lima, as aulas serão retomadas somente na terça-feira (2). Ela explica que a decisão foi tomada para que os servidores possam acompanhar a votação da PEC 3548, que limita os gastos do governo para os próximos dez anos.

“Queremos discutir para tirar a educação desse projeto, uma vez que há uma verba vinculada constitucionalmente para isso, não tem porque esse setor permanecer no projeto”, disse ao G1.

A greve teve início no dia 15 de março. Segundo Bia, após as negociações, o governo atendeu aos pedidos da categoria.

Entre os principais itens, estão um reajuste salarial de 7,64%, outro de 21% para os administrativos e um terceiro de 34% para os servidores temporários. Além disso, foi aprovado o auxílio-alimentação no valor de R$ 500 para professores e administrativos.

Paralisação

De acordo com o Sintego, durante a paralisação, 30% das escolas ficaram paralisadas e entre 50 e 70 mil alunos estiveram sem aulas.

O modelo de greve adotado foi diferente e batizado como “pipoca”. “Estamos chamando de greve pipoca. Pipoca uma greve aqui, outra ali e, no fim, enchemos a panela”, destacou Bia, na ocasião.

Rede municipal

Se na rede estadual as pendências foram resolvidas, no âmbito do município a paralisação ainda continua. A greve da categoria foi decretada no dia 11 de abril. Segundo o Sindicato dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed), mais de 100 das 361 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) já aderiram ao movimento.

Os servidores seguem paralisados mesmo depois que a Justiça determinou a suspensão da greve, Em decisão do desembargador Norival Santomé, da 6ª Câmara Cível de Goiânia, foi fixada ainda multa diária no valor de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

A categoria também luta por reajuste salarial. “O reajuste do MEC (Ministério da Educação e Cultura) para o piso dos professores é de 7,64%, mas a prefeitura deu apenas um reajuste de R$ 7, o que corresponde a 0,34% do valor. É um absurdo, porque não cobre nem a inflação”, alegou Antônio Gonçalves, coordenador do Simsed.