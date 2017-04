Suspeito de morder bebê de um ano é preso por ameaçar família em Caldas Novas, diz delegada

O promotor de eventos Claudisney da Rocha Barbalho, de 24 anos de idade, suspeito de morder um bebê de um ano, foi preso nesta terça-feira (25) por descumprir uma medida protetiva e ameaçar a família da ex-namorada, e mãe da criança, em Caldas Novas, na região sul de Goiás. De acordo com a delegada Sabrina Leles, a jovem conseguiu medida protetiva após denúncia de maus-tratos contra o filho.

“Ele é conhecido aqui na região por se envolver em confusão. Após agredir a criança, com a justificativa de que estava a educando, a família conseguiu, com a Lei Maria da Penha, uma medida protetiva, o impedindo de se aproximar da vítima e de seus parentes. No entanto, visto que ele continuava ameaçando e aproximando da casa, nós representamos pedindo a prisão preventiva”, disse ao G1 .

Segundo a Polícia Civil, as agressões contra o bebê aconteceram no dia 17 de novembro de 2016, na casa da mãe da criança, em Caldas Novas. A mãe da vítima procurou a polícia no início de dezembro do ano passado e fez a denúncia. Após o início das investigações e tendo comprovado o crime de maus-tratos, o suspeito passou a ser impedido de se aproximar da família.