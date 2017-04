Em Caldas Novas, Polícia Civil prende homem acusado de tentar matar amigo a pauladas

A Polícia Civil de Caldas Novas efetuou nesta quinta-feira, 27/04/2017, o cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor de K.E.S.S, 32 anos, investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado em desfavor de H. R.S. 29 anos, ocorrido no dia 12/03/2017, em Caldas Novas.

Segundo investigações, o autor do crime era amigo da vítima há muito tempo e no dia do crime estavam almoçando juntos, quando a vítima solicitou o carro de K. para que pudesse ir até sua casa, sob a condição de que retornasse logo em seguida.